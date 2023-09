Bonucci über seinen „verrückten“ Union-Wechsel

Leonardo Bonucci hat auf einer Medienrunde erstmals ausführlicher über seinen Überraschungstransfer zu Union Berlin gesprochen. Der Neu-Köpenicker sagt (zitiert via ‚Bild‘): „Das ist eine verrückte Entscheidung. Ich habe 20 Jahre in Italien gespielt. Aber ich wollte aus meiner Komfortzone heraus. Ich wollte eine neue Kultur, eine neue Sprache und einen neuen Lifestyle kennenlernen.“ Im Sommer wurde die Italien-Legende von seinem langjährigen Arbeitgeber Juventus Turin auf unschöne Weise rausgedrängt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Juventus ist mein Leben. Dann hatte ich zwei Optionen: Lazio oder Union“, fährt Bonucci fort. Letztendlich hat der Wechsel nach Deutschland dem Routinier eine neue Perspektive gegeben: „Die Bundesliga ist komplett anders. Als Verteidiger muss man einen großen Raum abdecken und gleichzeitig die Stürmer attackieren. Dabei gibt es sehr schnelle Stürmer, wie Boniface.“ Der 36-Jährige will nach eigener Aussage bald voll im Team angreifen. Bisher stand Bonucci zweimal über je 80 Minuten auf dem Feld: „Ich habe dem Trainer am Anfang gesagt, dass ich drei bis vier Wochen brauche, fit zu werden. Jetzt sind wir in der vierten Woche.“