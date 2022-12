Everton ruft Simms zurück

Der FC Everton arbeitet am Kader für die Rückrunde. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, rufen die Toffees Mittelstürmer Ellis Simms an die Merseyside zurück. Der 21-Jährige ist derzeit an den Zweitligisten AFC Sunderland ausgeliehen. Gegen den FC Blackpool werde Simms am morgigen Sonntag (16 Uhr) schon nicht mehr im Kader stehen.

Der 1,91 Mann aus Oldham wusste in der laufenden Spielzeit mit sieben Toren und zwei Vorlagen in 17 Pflichtspielen zu überzeugen. Per Option beendet Everton Simms‘ Gastspiel vorzeitig und erhofft sich davon dringend benötigte Torgefahr. In bislang 16 Premier League-Spielen erzielten die Liverpooler magere zwölf Tore.

