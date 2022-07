Altidore wechselt nach Mexiko

Jozy Altidore schließt sich im Herbst seiner Karriere einem Klub in Mexiko an. Der 115-fache Nationalspieler der USA wechselt auf Leihbasis von New England Revolution zu Club Puebla.

In der abgelaufenen MLS-Saison kam der routinierte Torjäger nur noch sporadisch zum Einsatz. In 17 Ligaspielen gelang Altidore lediglich ein Treffer. Der 32-Jährige ist in Europa kein Unbekannter: Während seiner langjährigen Karriere ging der Mittelstürmer unter anderem für den FC Villarreal, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar und den AFC Sunderland auf Torejagd.