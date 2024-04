Xavi wiegelt ab: Barça-Zeit hat „Ablaufdatum“

An seiner Entscheidung, den FC Barcelona im Sommer zu verlassen, wird Trainer Xavi aller Voraussicht nach nicht mehr rütteln. Auf der Pressekonferenz zum Ligaspiel gegen den FC Cádiz am Samstag (21 Uhr) schilderte der Übungsleiter der Katalanen seine Situation: „Die Entscheidung, die ich getroffen habe, hat zu mehr Ruhe im Umfeld geführt. Das ist es, was am meisten wiegt. Der Verein, die Journalisten und ich selbst sind ruhiger geworden, weil ich weiß, dass es ein Ablaufdatum gibt.“

Auch die Versuche von Präsident Joan Laporta scheinen komplett an Xavi abzuperlen: „Das habe ich dem Präsidenten gesagt und ich glaube, das ist sehr gut gelaufen. Deshalb sind wir da, wo wir jetzt sind. Meine Entscheidung wird sich nicht ändern.“ In seiner Vorgehensweise sieht sich der einstige Mittelfeldstratege bestätigt: „Wenn ich meine Entscheidung nicht bekanntgegeben hätte, wäre die Saison eine Katastrophe geworden.“