Lukaku 2.0: Bayern scouten BVB-Flirt Cleary intensiv

Mit dem 32-jährigen Eric Maxim Choupo-Moting hat der FC Bayern den idealen Sturm-Backup für den 33-jährigen Superstar Robert Lewandowski. Youngster Joshua Zirkzee ist aktuell an RSC Anderlecht verliehen. Ob die Bayern dem 20-Jährigen die Lewandowski-Nachfolge zutrauen, ist fraglich. Zumindest schaut sich der Rekordmeister aktiv nach einem anderen Sturmjuwel um.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der Bundesliga-Spitzenreiter ein Auge auf Reyes Cleary geworfen. Demzufolge wurde der 17-Jährige von West Bromwich Albion sowohl bei der U23-Partie am 25. Oktober gegen Stoke City als auch beim U18-Spiel gegen Leicester City von bayrischen Scout beobachtet. Weitere Dienstreisen sollen die Münchner Talentsucher bereits geplant haben.

Mit 14 Toren in zwölf Spielen hat sich das Talent, das in England aufgrund seiner bulligen Erscheinung und Spielanlage längst mit Romelu Lukaku verglichen wird, längst auf die Wunschliste einiger Topklubs gespielt. Unter ihnen auch deutsche Klubs wie die TSG Hoffenheim und Schalke 04 sowie Borussia Dortmund. Und auch das neureiche Newcastle United hat längst die Witterung aufgenommen.

Cleary wird seit frühester Jugend bei den Baggies ausgebildet, einen Profivertrag hat der Youngster im Hawthorns aber noch nicht unterschrieben. Entsprechend würde bei einem Wechsel lediglich eine überschaubare Ausbildungsentschädigung fällig.

Cleary zählt in England zu den großen Sturm-Versprechen an die Zukunft. Und mit dem BVB hat Bayerns Dauer-Rivale auf der Jagd nach europäischen Supertalenten längst den Hut in den Ring geworfen. Gut möglich, dass Hasan Salihamidzic abermals zu spät kommt. Eine Tendenz, wo Cleary seine Zukunft sieht, ist aber noch nicht auszumachen.