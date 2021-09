BVB: Lukaku 2.0 im Visier

Der 17-jährige Reyes Cleary weckt Begehrlichkeiten im deutschen Profifußball. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, schickten Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim unlängst Scouts auf die Insel, um den jungen Sturmtank genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch beim FC Schalke 04 soll der Name Cleary auf dem Zettel stehen.

Der Youngster spielt bei West Bromwich Albion derzeit wechselweise in der U18 und mit dem Reserveteam in der Premier League 2. Clearys Torquote ist dabei beeindruckend. In der aktuellen Saison traf er in drei Einsätzen für die U18 sechsmal. Für die Reserve stehen nach zwei Partien zwei Treffer auf dem Konto.

Kein Wunder also, dass West Brom das Sturmtalent langfristig binden will. Der erste Profivertrag soll schon auf dem Schreibtisch liegen. Die Interessenten aus Deutschland werden Cleary, der auf der Insel wegen seiner wuchtigen Spielweise und seines athletischen Körpers mit Romelu Lukaku verglichen wird, dennoch weiter im Auge behalten.