Werder steigt ab | Köln in die Relegation | Lewy hat den Rekord

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:2

Klos, wer sonst?

Bielefeld hat den Klassenerhalt sicher. Den Treffer zum 1:0 erzielte per Elfmeter ein gewisser Fabian Klos, Aufstiegsheld, Rekordtorschütze und nun auch Bundesliga-Garant. Das 2:0 durch Doan machte dann den Deckel drauf.

Werder Bremen - Borussia M’gladbach 2:4

Selke verdaddelt Mega-Chance

Früh hätte Werder gegen überlegene Gladbacher den Ausgleich erzielen können. Doch nach Sargents toller Vorarbeit scheiterte Selke frei vor dem fast leeren Tor, indem er den eigentlich schon geschlagenen Sommer anschoss.

Werder verpennt jeweils den Start

Drei Minuten in Halbzeit eins, sechs Minuten in Durchgang zwei. So schnell klingelte es jeweils im Werder-Tor. Da fällt es im Abstiegskampf schwer, noch einmal den Schalter umzulegen. Wenig später war es mit dem 0:3 und 0:4 dann ohnehin gelaufen. Der Werder-Abstieg ist aufgrund des späten Kölner Erfolgs besiegelt.

Union Berlin - RB Leipzig 2:1

Kruse sichert die Conference League

Lange hatte es nach Gladbach als letztem deutschem Europapokal-Teilnehmer ausgesehen. Doch Kruse in letzter Minute rundete die famose Saison der Eisernen ab. 2021/22 spielt Union damit international.

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 2:3

Wolfsburg macht nur Traumtore

Beide Treffer der Wolfsburger fielen in die Kategorie Traumtore: Das 1:1 erzielte Philipp per Direktabnahme, das 2:2 ging per Fernschuss in den Winkel auf das Konto des eingewechselten Victor. Verloren haben die Wölfe gegen das Mainzer Rückrundenmonster trotzdem.

Köln - Schalke 04 1:0

Geschmäckle im Abstiegskampf

Obwohl er in körperlicher Hinsicht einsatzfähig gewesen wäre, verzichtete Schalke im finalen Saisonspiel auf Uth. Der 29-Jährige ist gebürtiger Kölner und liebäugelt mit einem Wechsel zurück ins Rheinland. Eine zumindest mal ungewöhnliche Entscheidung.

Dramatik pur dank VAR

Dem eigentlich sichergeglaubten 1:0 durch Andersson versagte Schiedsrichter Siebert nach Einmischung des Kölner Kellers die Anerkennung. Der Grund: Der im Abseits stehende Özcan hatte Sané abseits des Balles geblockt. Da gab es im Laufe der Saison schon klarere VAR-Entscheidungen.

Lucky Punch durch Bornauw

Als einige schon fast resignierten, kam Bornauw. Eine Flanke von Thielmann verwertete der aufgerückte Innenverteidiger wenige Minuten vor Ende per Kopf zum 1:0. Damit spielen die Kölner in der Relegation, Werder steigt ab.

Bayern München - FC Augsburg 5:2

Lewandowski: Rekord trotz Nervenflattern

Trotz teilweise bester Chancen wollte Lewandowski sein Rekordtreffer bis kurz vor Schluss einfach nicht gelingen. Schon gegen Freiburg hatte der Pole in der Vorwoche ungewohntes Nervenflattern gezeigt. Kurz vor Ende traf er dann doch und sicherte sich mit 41 Toren den ewigen Bundesliga-Rekord.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:1

Reinier bedankt sich

Erster Startelfeinsatz in der Bundesliga, erste Torbeteiligung. Reiniers Steckpass fand nach wenigen Minuten Haaland, der zum zwischenzeitlichen 1:0 traf.

Bender trifft zum Karriereende

Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung für Bruder Sven traf Lars Bender per Elfmeter. BVB-Schlussmann Bürki machte aber auch keine Anstalten, den relativ unplatziert geschossenen Strafstoß zu parieren. Ein schönes Sahnehäubchen auf die tolle, wenn auch von Verletzungen geprägte Karriere.

Die Ergebnisse im Überblick

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:2 Werder Bremen - Borussia M’gladbach 2:4 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:1 Union Berlin - RB Leipzig 2:1 VfL Wolfsburg - FSV Mainz 2:3 Köln - Schalke 04 1:0 Bayern München - FC Augsburg 5:2 TSG Hoffenheim - Hertha BSC 2:1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:1

