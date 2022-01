Medien: Chelsea bietet für de Jong – was macht Bayern?

Gavi (17) und Nico González (20) gehört die Zukunft im Mittelfeld des FC Barcelona. Ist für Frenkie de Jong darum kein Platz mehr? Immer öfter ist aus Spanien zu hören, dass der neue Coach Xavi nicht gänzlich abgeneigt wäre, den 24-Jährigen ziehen zu lassen. Denn ein Verkauf könnte das Konto füllen und Raum auf der Gehaltsliste schaffen.

Laut der ‚Daily Mail‘ arbeitet der FC Chelsea schon konkret an der Verpflichtung des feinen Technikers, der noch bis 2026 in Barcelona gebunden ist. Von einer ersten Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro ist die Rede. Barça soll zwar eher auf eine Ablöse von 60 Millionen Euro pochen, die Katalanen seien aber bereit, einem Käufer etwas entgegenzukommen.

Als Konkurrenten für die Blues nennt das Blatt den FC Bayern, der in der Vergangenheit immer mal wieder mit de Jong in Verbindung gebracht wurde. Und tatsächlich: Der Nationalspieler würde gut zum deutschen Rekordmeister passen und spätestens im Sommer haben die Bayern vermutlich auch Handlungsbedarf im zentralen Mittelfeld. Die heißeste Spur führt derzeit aber an die Stamford Bridge.