Parrott verlängert bei Spurs & wird verliehen

Troy Parrott und Tottenham Hotspur haben sich einer gemeinsamen Zukunft verschrieben. Das 20-jährige Toptalent aus der eigenen Jugend bindet sich bis 2025 an die Spurs. Seit 2017 gehört der Mittelstürmer den Nordlondonern an.

Für den 15-fachen irischen Nationalspieler geht es in der kommenden Saison jedoch auf Leihbasis zu Preston North End. Beim Zweitligisten soll Parrott weiter Spielpraxis sammeln, um seine Entwicklung voranzutreiben.

Troy Parrott has signed a new contract with the Club until 2025 and joined Championship side Preston North End on loan for the 2022/23 season.



