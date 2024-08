Chelsea: Gallagher-Ersatz aus Schottland?

Beim FC Chelsea bemüht man sich offenbar schon um einen Ersatz von Conor Gallagher (24). Laut einem Bericht von ‚Sky Sports‘ haben die Blues dabei ein Auge auf Matt O’Riley von Celtic Glasgow geworfen. An dem 23-Jährigen, der noch bis 2027 an die Schotten gebunden ist, sollen auch Atalanta Bergamo, Juventus Turin und diverse andere englische Vereine interessiert sein.

In der Pole Position befindet sich dem Vernehmen nach bisher aber Atalanta, mit denen sich O’Riley auch schon auf die vertraglichen Konditionen geinigt habe. Der in London geborene Däne kam vor zwei Jahren aus der EFL League One von MK Dons nach Glasgow. In 121 Partien gelangen O’Riley 27 Tore und 34 Vorlagen.