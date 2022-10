BVB - ManCity: So seht ihr die Champions League-Partie live

Jude Bellingham ist der Mann der Stunde bei Borussia Dortmund. In den letzten vier Champions League-Partien spielen steuerte der Engländer jeweils einen Treffer bei und war zudem als Vorlagengeber erfolgreich. Manchester City hat derweil im Ex-Borussen Erling Haaland einen absoluten Torjäger. In 15 Pflichtspielen steuerte der wuchtige Norweger ganze 22 Tore bei. Die Dortmunder Abwehr um Mats Hummels, Niklas Süle und Keven Schlotterbeck muss sich also warm anziehen. Den Citizens reicht bereits ein Punkt zum Weiterkommen ins Achtelfinale.

BVB gegen ManCity live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Dienstag, den 25. Oktober statt. Es wird live und exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der Amazon Prime Video-App aufgerufen werden. Anpfiff in Dortmund ist um 21 Uhr. Jonas Friedrich kommentiert die Partie gemeinsam mit Experte Benedikt Höwedes. An der Seite von Matthias Sammer und Marcel Schmelzer führt Sebastian Hellmann als Moderator durch das Spiel.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen ManCity und dem BVB weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.