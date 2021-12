Bochum vertagt Pantovic-Gespräche

Der VfL Bochum schiebt die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Milos Pantovic auf. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will sich der Ruhrpottklub erst im kommenden Jahr mit dem 25-jährigen Serben, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, für Gespräche zusammensetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sorge, dass der Weitschuss-Experte in der Zwischenzeit ab Januar bei einem anderen Klub einen ab kommender Saison gültigen Vertrag unterschreibt, habe Bochum dem Bericht zufolge jedoch nicht. 2018 war Pantovic ablösefrei aus der Reserve des FC Bayern München in den Ruhrpott gewechselt. Für Bochum absolvierte der Rechtsfuß bislang 83 Pflichtspiele, in denen er an 21 Treffern direkt beteiligt war.