Bundesliga-Gerüchte um Panzo

Jonathan Panzo weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Neben den Glasgow Rangers und englischen Klubs sind laut Fabrizio Romano deutsche Klubs interessiert an dem 22-jährigen Innenverteidiger von Nottingham Forest.

In der abgelaufenen Saison war Panzo an Zweitligist Coventry City verliehen und dort über weite Strecken der Saison gesetzt. Schon in der Vergangenheit hatte der englische U21-Nationalspieler, dessen Vertrag bis 2025 datiert ist, Bundesligisten auf den Plan gerufen: damals Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg.

