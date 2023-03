Augsburg: Sarenren-Bazee lässt Zukunft offen

Noah Sarenren-Bazee lässt seine Zukunft beim FC Augsburg offen. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ spricht der 26-Jährige über einen möglichen Wechsel: „Ich beschäftigte mich damit jetzt nicht großartig. Wir haben ein wichtiges Restprogramm. Ich werde meine ganze Energie investieren. Alles andere wird man sehen, ich kann nicht in die Zukunft schauen.“ Der Vertrag des Flügelspielers läuft im Sommer 2024 aus.

Sarenren-Bazee war 2019 für 1,7 Millionen Euro von Hannover 96 zum FCA gewechselt, seitdem hatte der Rechtsaußen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt musste der flinke Rechtsfuß mit einem Kreuzbandriss fast die komplette Saison pausieren. Sarenren-Bazee schaut dennoch positiv in die Zukunft und hat dabei erstmal einen wichtigen Wunsch: „Mein Hauptziel ist es, mehr zu spielen.“ In der laufenden Saison war dies erst in acht Bundesligaminuten der Fall.

