Darmstadt präsentiert nächsten Neuzugang

Darmstadt 98 legt nach der gestrigen Verpflichtung von Offensivkraft Philipp Förster (29) auch in der Defensive nach. Wie der Zweitligist mitteilt, hat Marco Thiede (32) am Böllenfalltor unterschrieben. Der Rechtsverteidiger kommt ablösefrei, sein Vertrag beim Karlsruher SC war Ende Juni nach sieben Jahren ausgelaufen.

Sportdirektor Paul Fernie sagt: „Die Verpflichtung von Marco Thiede verschafft uns Flexibilität auf der rechten Defensivseite. Marco ist ein hart arbeitender Mentalitätsspieler, der viel Erfahrung in der zweiten Liga mitbringt.“ Neuzugang Thiede ergänzt: „In der vergangenen Woche konnte ich bereits einen ersten Einblick in die Abläufe und die top Bedingungen hier in Darmstadt erhalten. Die Mannschaft ist total offen und macht auch neuen Spielern die Integration sehr leicht.“