Pablo Marí will bleiben

Innenverteidiger Pablo Marí plant im Sommer keine Rückkehr in die Premier League. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ erklärt der Spanier: „Ich würde gerne in der Serie A bleiben. Ich habe einen Vertrag bis 2024 beim FC Arsenal, aber ich fühle mich hier in Udinese so wohl.“

Marí ist seit Januar von den Gunners zu Udinese Calcio ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt der italienische Klub nicht. Der 28-Jährige kam in der Serie A in acht Partien zum Einsatz. In der Premier League waren ihm in der Hinrunde lediglich zwei Partien vergönnt.