Captain America ist zurück: Pulisic im Karrierehoch

Dass Christian Pulisic das Potenzial zu einer Weltkarriere hat, war bei Borussia Dortmund vielen klar, die den jungen Amerikaner zu seiner Zeit im Klub haben spielen sehen. Seit der U17 lief der heute 26-Jährige für den Ruhrgebietsklub auf und wusste auch bei den Profis zu überzeugen – so sehr, dass europäische Topklubs auf ihn aufmerksam wurden. Aus mehreren Interessenten wählte der Flügelspieler 2019 den FC Chelsea aus. Für die stolze Summe von 64 Millionen Euro kam der Wechsel zustande.

In London geriet die Karriere des aufstrebenden Jungstars allerdings ins Stocken. Sehr starke Leistungen wechselten sich mit mäßigen Auftritten in steter Regelmäßigkeit ab, viele kleine Verletzungen warfen den US-Amerikaner immer wieder zurück. Den endgültigen Durchbruch schaffte er bei den Blues nie, was aber nicht nur an Pulisic selbst lag. Zu unruhig waren die vergangenen Jahre im Verein. Nach dem Abgang des übermächtigen Patriarchen Roman Abramowitsch und dessen Stabs wankte der mehrfache Meister ohne klare Strategie durch die Liga.

Neustart und Derbyheld in Mailand

Der neue Besitzer Todd Boehly besticht nicht gerade mit Fußballkompetenz. Unter dessen Leitung versuchten sich bereits mehrere Trainer. Und in jedem Wechselfenster werden etliche teure Neuzugänge im Kader begrüßt, der bisweilen aus allen Nähten zu platzen droht. Keine optimale Atmosphäre, um sich fußballerisch weiterzuentwickeln. Pulisic wagte im Sommer 2023 einen Neuanfang und wechselte in die Serie A zum Traditionsklub AC Mailand.

Dort schlug der beidfüßig starke Offensivspieler nach einer kurzen Eingewöhnungsphase groß ein. In bisher 59 Spielen für die Rossoneri steuerte Pulisic 21 Treffer und 13 Vorlagen bei, harmoniert besonders mit dem großen AC-Star Rafael Leao (25). Sein wichtigstes Tor erzielte der US-Nationalspieler zweifellos im vergangenen Monat, als er als erster Amerikaner überhaupt im Stadtderby einen Treffer erzielte. Sein Führungstor ebnete den Weg zum 2:1-Erfolg gegen Inter Mailand und beendete somit eine sechs Spiele andauernde Niederlagenserie gegen den Rivalen.

Ergebnis harter Arbeit

Im Nationalteam der USA ist Pulisic längst der Kapitän und wird voller Bewunderung nur „Captain America“ gerufen. *„Es ist schwer zu erklären. Ich denke, es gibt Momente in der Karriere, in denen man das Gefühl hat, dass alles, was man anfasst, gelingt. Ich versuche also einfach, den Moment zu genießen, in dem alles gut zu laufen scheint und so weiterzumachen, so der Milan-Akteur.

„Das ist das Ergebnis all der Arbeit, die ich in meinem ganzen Leben investiert habe. Es sollte also keine Überraschung sein. Ich weiß, dass ich diese Fähigkeit habe, und ich werde einfach auf diesem Hoch reiten, denke ich“*, erklärte Pulisic unter der Woche auf der Pressekonferenz vor den Spielen gegen Panama am Montag (3:00 Uhr) und Mexiko am Donnerstag (4:30 Uhr).

Pochettino mit größtem Lob

Das über allem schwebende Ziel ist die Heim-Weltmeisterschaft 2026, die sich die USA als Ausrichter mit Kanada und Mexiko teilen. Bis dahin möchte Pulisic noch besser werden und sein Team im besten Fußballeralter so weit führen wie nur irgend möglich.

Dort wird das US-Team unter der Leitung des neuen Trainers Mauricio Pochettino antreten, der seinen Captain America in den höchsten Tönen lobt: „Er ist ein großartiger, großartiger Spieler, der jetzt und in Zukunft dazu beitragen wird, das Team an die Spitze zu bringen, wo wir es haben wollen. Er ist einer der besten Offensivspieler der Welt.“