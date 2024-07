Ex-Schalker Kolasinac vor Bundesliga-Rückkehr?

Sead Kolasinac liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind mehrere Vereine aus dem deutschen Oberhaus an dem 31-Jährigen interessiert und haben sich bei Atalanta Bergamo nach dem Innenverteidiger erkundigt. Der gebürtige Karlsruher soll offen für eine Rückkehr in die Heimat sein.

Bis 2025 steht Kolasinac noch bei Atalanta unter Vertrag. Der Serie A-Klub würde diesen dem Bezahlsender zufolge gerne verlängern. In der abgelaufenen Saison war der Ex-Schalker ein Schlüsselspieler des Europa League-Siegers und lief in 43 Pflichtspielen für die Italiener auf. Sollte Kolasinac seinen auslaufenden Vertrag jedoch nicht ausweiten, wäre Bergamo allerdings wohl gesprächsbereit, wenn passende Angebote für den bosnischen Nationalspieler eingehen.