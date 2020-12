WM-Quali: DFB mit Losglück | Alle Gruppen im Überblick

Der Modus

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 55 Mitglieder der UEFA werden in zehn Qualifikationsgruppen gelost, 13 Plätze für die WM werden vergeben. Direkt für die Endrunde 2022 in Katar sind die zehn Gruppensieger qualifiziert. Die drei übrigen Tickets spielen die Gruppenzweiten und zwei via Nations League ermittelte Länder im März 2022 aus.

Die zehn Quali-Gruppen

Gruppe A

Portugal

Serbien

Irland

Luxemburg

Aserbaidschan

Gruppe B

Spanien

Schweden

Griechenland

Georgien

Kosovo

Gruppe C

Italien

Schweiz

Nordirland

Bulgarien

Litauen

Gruppe D

Frankreich

Ukraine

Finnland

Bosnien und Herzegowina

Kasachstan

Gruppe E

Belgien

Wales

Tschechien

Belarus

Estland

Gruppe F

Dänemark

Österreich

Schottland

Israel

Färöer

Moldawien

Gruppe G

Niederlande

Türkei

Norwegen

Montenegro

Lettland

Gibraltar

Gruppe H

Kroatien

Slowakei

Russland

Slowenien

Zypern

Malta

Gruppe I

England

Polen

Ungarn

Albanien

Andorra

San Marino

Gruppe J