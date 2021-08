Lazaro vor Leihe zu Benfica Lissabon

Valentino Lazaro könnte schon bald im Trikot von Benfica Lissabon auflaufen. Laut der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ besteht eine Einigung zwischen Inter Mailand und Benfica über ein Leihgeschäft. Nur noch letzte Details mit dem Spieler müssen demnach geklärt werden.

Bereits in der Vergangenheit wurde der Rechtsaußen des Öfteren mit Benfica in Verbindung gebracht. Nach durchwachsenen Zeiten bei den Leihstationen Newcastle United und Borussia Mönchengladbach könnte nun ein Gastspiel in Portugal folgen. In Mailand soll der 25-Jährige keine Zukunft mehr haben.