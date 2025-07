Frankfurt-Flirt Ivanovic zieht es nach Portugal

Der von Eintracht Frankfurt umworbene Franjo Ivanovic steht vor einem Transfer nach Portugal. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚A Bola‘ berichtet, erhält Benfica Lissabon den Zuschlag. Für den 21-Jährigen, dessen Kontrakt bei Union Saint-Gilloise noch bis 2028 datiert ist, streichen die Belgier rund 20 Millionen Euro an Ablöse sowie fünf Millionen an weiteren Boni ein.

Der kroatische Mittelstürmer war erst im Sommer 2024 für vier Millionen Euro von HNK Rijeka nach Brüssel gewechselt. In seiner Debüt-Saison verhalf der in Augsburg ausgebildete Rechtsfuß dem Klub mit insgesamt 33 Scorerpunkten (24 Tore, neun Vorlagen) in 56 Spielen zum Meisterschaftstitel. Neben den Frankfurtern bekundete auch der FC Bologna Interesse am vierfachen Nationalspieler.