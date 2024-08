Fenerbahce kündigt Amrabat an

Fenerbahce stimmt auf die Verpflichtung von Sofyan Amrabat ein. Der türkische Spitzenklub vermeldet die grundsätzliche Einigung mit dem AC Florenz. Der marokkanische Sechser trifft am heutigen Freitag zum Medizincheck und letzten Gesprächen ein.

Amrabat wechselt, so es keine weiteren Probleme gibt, per Leihe an den Bosporus. Bei Fener trifft der 28-Jährige auf Startrainer José Mourinho, der die Profis des Süper Lig-Klubs in diesem Sommer übernommen hat. Bis zum 13. September hat der türkische Transfermarkt noch geöffnet.