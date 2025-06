Positive Gespräche: Sané im Flirt-Modus

Die Saga um Leroy Sané und seinen auslaufenden Vertrag findet kein Ende. Weiterhin ist offen, für welchen Verein der 29-jährige Flügelstürmer in der kommenden Spielzeit aufläuft. Der FC Bayern hat dem Nationalspieler einen Vertrag vorgelegt, Nachverhandlungen zwischen Pini Zahavi und Sportvorstand Max Eberl führten bislang nicht zum von der Spielerseite gewünschten Ergebnis.

Parallel dazu macht man sich bei Galatasaray offenbar immer größere Hoffnung auf eine Zusage. Der türkische Journalist Emre Kaplan vom TV-Sender ‚A Spor‘ berichtet nun von „positiven Gesprächen“ zwischen Sané und den Löwen aus Istanbul. Dass Gala in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, soll ein entscheidender Faktor in den Überlegungen Sanés sein.

Außerdem imponierte Sané die Stimmung im Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park. Im Oktober 2023 spielten die Bayern dort auswärts und gingen mit 3:1 siegreich aus der Partie. Neben den weichen Faktoren bietet Gala aber auch knallharte Zahlen. Dem Vernehmen nach könnte der Linksfuß bei einem Wechsel zu Traditionsklub aus der Süper Lig künftig zehn Millionen Euro netto pro Spielzeit einstreichen.