Dárdai bleibt der Hertha erhalten

Pál Dárdai hat seinen Verbleib bei Hertha BSC bestätigt. Nach dem vorerst letzten Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:1) sagte der Berliner Trainer: „Ich werde auf jeden fall bei Hertha BSC arbeiten.“ Die konkrete Rolle ließ der Ungar dabei aber noch offen, möglich ist auch eine Rückkehr als Jugendtrainer. „Es wird eine Mischung sein zwischen den Älteren und den Jungen. Gerade in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass das unser Weg sein wird“, gab der 47-Jährige derweil einen Zukunftsausblick.

„Ich bin sehr viele Jahre hier, habe ein halbes Leben dafür gegeben, dass die Nachwuchsakademie den maximalen Stellenwert bekommt. Die Nachwuchsarbeit ist hervorragend, das hat man auch heute wieder gesehen: Zwei, drei Spieler waren ‚meine Spieler‘. Ein fantastisches Gefühl“, führte Dardai an. Die bereits abgestiegene Hertha will in Zukunft also stark auf die eigene Jugendarbeit bauen.

