Titellos mit den Three Lions: Ritterschlag für Southgate

Dem ehemaligen England-Coach Gareth Southgate wird eine besondere Ehre zuteil. Der 54-Jährige wird in naher Zukunft zum Ritter geschlagen, wie aus der Liste der Neujahrsehrungen des britischen Königshauses hervorgeht. „Es war mir eine große Ehre, mein Land 20 Jahre lang als Spieler und Trainer zu vertreten und fast 40 Jahre lang Teil des Spiels zu sein, das ich liebe. Ein besonderes Dankeschön geht an meine Familie für ihre ständige Liebe und Ermutigung, auch wenn ich zugeben muss, dass sie mir klargemacht hat, dass die Titel, die ich zu Hause habe, unverändert bleiben werden“, schrieb der zukünftige „Sir Gareth“ am letzten Tag des Jahres bei LinkedIn.

Der ehemalige Nationalspieler hatte die englische Nationalmannschaft 2016 übernommen und das Team bei der WM 2018 ins Halbfinale sowie bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 jeweils ins Finale geführt. Einen Titel errang er als Coach der Three Lions nicht. Im Sommer gab Southgate seinen Rücktritt bekannt und wurde zunächst interimsweise von Lee Carsley vertreten. Seit dem heutigen Mittwoch ist Thomas Tuchel der neue Mann auf der englischen Bank.