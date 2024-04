Bayern-Flirt Faye nicht zu haben?

Mikayil Faye kommt im Sommer wohl nicht auf den Markt. Wie die ‚Sport‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ übereinstimmend berichten, ist der 19-jährige Innenverteidiger beim FC Barcelona in der Profimannschaft fest eingeplant. Sportdirektor Deco habe dies den Beratern Mika Faye, Juanma López und Andy Bara am gestrigen Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Die Faye-Entourage wollte in Erfahrung bringen, wie Barça mit dem Senegalesen plant.

Faye steht bei zahlreichen Vereinen hoch im Kurs. Neben dem FC Bayern haben auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, der AC Mailand und Manchester United ein Auge auf den Youngster geworfen. Der zweikampfstarke Abwehrspieler absolvierte in dieser Saison 27 Spiele (vier Tore) für die Zweitvertretung der Blaugrana. Auf sein Debüt bei den Profis wartet er noch.