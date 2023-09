Ajax scharf auf Torres

Ajax Amsterdam beschäftigt sich mit Facundo Torres von Orlando City. Laut Fabrizio Romano steht der 23-jährige Flügelspieler auf der Liste der Scouting-Abteilung des niederländischen Topklubs.

Ajax befindet sich in der Krise, entließ jüngst den Technischen Direktor Sven Mislintat und steht mit fünf Punkten aus vier Spielen nur auf Platz 14 in der Tabelle. Torres könnte zukünftig für mehr Zug in der Offensive der Niederländer sorgen – vergangene Saison verbuchte er 15 Torbeteiligungen in 27 Spielen für Orlando.