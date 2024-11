DFB gibt Can-Sperre bekannt

Borussia Dortmund muss bei den nächsten beiden Bundesligaspielen auf Kapitän Emre Can verzichten. Wie der DFB mitteilt, wurde der Mittelfeldspieler aufgrund seiner Roten Karte bei der Partie gegen Mainz 05 (1:3) für zwei Spiele gesperrt. Der BVB und Can haben dem Urteil zugestimmt.

Der 30-Jährige hatte in der 27. Minute seinen Gegenspieler Jae-sung Lee in einem Zweikampf grob und mit offener Sohle am Knöchel getroffen. Can verpasst nun die Spiele gegen den SC Freiburg und Bayern München.