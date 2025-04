BVB bangt um drei Stars

Borussia Dortmund ist weiterhin von Personalsorgen geplagt. Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30) bekanntgab, sind gleich drei Stars fraglich: „Serhou Guirassy ist auf dem Weg der Besserung. Wir gehen davon aus, dass er am Wochenende wieder zur Verfügung steht. Niklas Süle und Emre Can haben bisher nicht trainiert, da müssen wir schauen.“ Erstmals wieder im Kader stehen dürfte dagegen Felix Nmecha, der seit Januar aufgrund einer Knieverletzung ausfiel.

Gegen die Breisgauer geht es für den BVB darum, den Anschluss an die europäischen Plätze zu halten. Auf Nico Schlotterbeck und Yan Couto müssen die Schwarz-Gelben definitiv verzichten, beide fehlen aufgrund einer Gelbsperre.