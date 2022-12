Celtic holt Johnston

Der Wechsel von Alistair Johnston zu Celtic Glasgow ist perfekt. Wie der schottische Meister mitteilt, kommt der 24-jährige Außenverteidiger von CF Montréal und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen 4,1 Millionen Euro Ablöse.

Johnston war zuletzt für Kanada am Ball und dabei über die volle Distanz auf dem Platz. Nach der Vorrunde war Schluss für die Nordamerikaner – für Johnston reicht es dennoch für einen Wechsel nach Europa.

🆕✍️ #JohnstonAnnounced!



We are delighted to announce the signing of Canadian International defender Alistair Johnston on a 5-year deal, subject to international clearance.



Welcome to #CelticFC, Alistair! 🍀🇨🇦