LASK verpflichtet Zulj

Nach seiner Vertragsauflösung bei Al Ittihad hat Robert Zulj einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der LASK mitteilt, unterschreibt der 30-jährige Österreicher beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2025.

Vor seinem Engagement in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielte Zulj in Deutschland für Greuther Fürth, die TSG Hoffenheim, Union Berlin und den VfL Bochum. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.