RB: Entwarnung bei Gulácsi

RB Leipzig kann aufatmen und muss nicht für längere Zeit auf Peter Gulácsi (34) verzichten. Laut ‚Sky‘ wurde beim ungarischen Keeper keine langwierige Verletzung festgestellt. Beim Heimsieg gegen den SC Freiburg (3:1) am gestrigen Samstag knickte Gulácsi beim Gegentor um und wurde in der Halbzeit ausgewechselt.

Dennoch wird Gulácsi in der zweiten Pokalrunde gegen St. Pauli (Dienstag, 18 Uhr) wahrscheinlich nicht mit von der Partie sein, Maarten Vandevoort (22) soll den Kasten hüten. In der Bundesliga stand Gulácsi zuvor in allen acht Spielen auf dem Feld.