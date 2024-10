Barça: Raphinha-Deal nur Formsache?

Kursierten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte um Raphinha, deutet nun vieles auf eine langfristige Zukunft beim FC Barcelona hin. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will der Brasilianer bleiben und auch im Verein bestehe keinerlei Zweifel an einer Vertragsverlängerung mit Raphinha.

Konkrete Verhandlungen sollen bislang aber noch stattgefunden haben, ohnehin läuft das aktuelle Arbeitspapier des 27-Jährigen noch bis 2027. In dieser Saison startet Raphinha unter Hansi Flick durch, steht nach 14 Pflichtspielen bei 19 Scorerpunkten (zehn Tore, neun Assists). Zuletzt trug er auch regelmäßig die Kapitänsbinde.