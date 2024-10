Özcan lässt BVB-Zukunft offen

Mittelfeldspieler Salih Özcan vom VfL Wolfsburg hat sich im Vorfeld des DFB-Pokal-Duells mit Borussia Dortmund (Dienstag, 20:45 Uhr) zu seiner Zukunft im schwarz-gelben Dress geäußert. „Ich bin noch an Wolfsburg ausgeliehen. Hier versuche ich, mich von meiner besten Seite zu präsentieren und mit dem Verein das Beste herauszuholen“, erklärt die BVB-Leihgabe gegenüber dem Portal ‚Der Westen‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige ergänzt: „Danach habe ich noch ein Jahr Vertrag in Dortmund. Was danach passiert, weiß ich noch nicht.“ Völlig offen also, ob Özcan noch einmal nach Dortmund zurückkehrt und einen zweiten Anlauf wagt. Eine Kaufoption mit dem VfL wurde nicht vereinbart. In Wolfsburg kam der gebürtige Kölner bisher in jedem Spiel zum Einsatz, in den vergangenen beiden Duellen mit Werder Bremen und St. Pauli über die volle Distanz.