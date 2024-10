Alles klar: Balotelli zurück in die Serie A

Mario Balotelli kehrt zurück in die Serie A. Übereinstimmenden Berichten aus Italien zufolge steht der FC Genua unmittelbar vor der Verpflichtung des Mittelstürmers. Anfang der Woche soll der Medizincheck erfolgen, Balotelli im Anschluss einen Kontrakt bis zum Saisonende unterschreiben.

Der 34-Jährige ist derzeit vereinslos, stand bis Ende Juni bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag. In Italien war er einst unter anderem für den AC Mailand und Inter Mailand auf Torejagd gegangen. Neben Balotelli hatte Genua auch Ex-Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (35) auf dem Zettel. In der Tabelle steht man auf dem drittletzten Platz.