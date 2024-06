Hinterseer findet neuen Klub

Mittelstürmer Lukas Hinterseer kehrt nach zehn Jahren in den österreichischen Fußball zurück. Die WSG Tirol vermeldet die Verpflichtung des 33-Jährigen, der ablösefrei von Hansa Rostock kommt. In Tirol verbrachte Hinterseer einst drei Jahre in der Nachwuchsabteilung. Bei der Kogge war der Rechtsfuß seit dem Frühjahr nur noch Teil des Regionalligateams. In der zweiten Liga kam der Rechtsfuß leidlgich auf 27 Einsatzminuten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach weiteren Stationen in Deutschland beim FC Ingolstadt, dem VfL Bochum, dem Hamburger SV und Hannover 96 ist Hinterseer froh, künftig wieder in heimischen Gefilden auf Torejagd zu gehen: „Die Vorfreude ist riesig. Nach hause kommen ist immer ein schönes Gefühl und es macht mich wirklich glücklich, dass es nun mit der WSG geklappt hat. Auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zeit.“