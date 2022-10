Hasebe-Verlängerung: „Liegt bei Makoto“

Makoto Hasebe könnte Eintracht Frankfurt ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleiben. Über eine mögliche Vertragsverlängerung sagt Sportvorstand Markus Krösche bei ‚Sky‘: „Das liegt bei Makoto. Wir haben besprochen, dass er entscheidet, ob er noch weiterspielen will oder nicht. Das liegt allein in seiner Hand. Wenn Makoto sagt, er will noch ein Jahr weiterspielen, dann spielt er weiter.“ Sein aktueller Vertrag würde somit aktualisiert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn erst Anfang des Jahres hatte der Japaner sein zum Sommer auslaufendes Arbeitspapier bis 2027 verlängert. Jedoch sah der Deal vor, dass Hasebe nur ein weiteres Jahr als Spieler aktiv sein und im Anschluss daran ins Trainerteam wechseln würde. Nun könnte er noch ein Jahr als Spieler dranhängen.