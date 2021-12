Ajax-Rückkehr: Brobbey hat sich schon verabschiedet

Nun könnte alles ganz schnell gehen: Brian Brobbey steht offenbar vor einer zunächst leihweisen Rückkehr zu Ajax Amsterdam. Der niederländische Sturmtank, der noch bis 2025 an RB Leipzig gebunden ist, hat seit seinem Wechsel in der Bundesliga noch nicht Fuß fassen können. Nach Informationen der ‚Bild‘ verabschiedete sich der 19-Jährige bereits von seinen Kollegen.

Dem Bericht zufolge gab es im Anschluss an die bittere Niederlage gegen Arminia Bielefeld (0:2) am vergangenen Wochenende Umarmungen für Mitspieler und das Trainerteam. Brobbeys Standing im Team hat sich auch unter Neu-Trainer Domenico Tedesco nicht geändert. Spielpraxis ist Mangelware für den Jugendnationalspieler.

Brobbey-Berater Mino Raiola ließ erst kürzlich in einem Interview verlauten, es sei „das Beste, wenn er zurückgeht.“ Diesbezüglich sollen zeitnah Nägel mit Köpfen gemacht werden. Bei Ajax war Brobbey der Durchbruch gelungen. In Leipzig kommt der Mittelstürmer lediglich auf 14 Kurzeinsätze in der laufenden Spielzeit. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.