Raiola: Brobbey-Rückkehr zu Ajax „das Beste “

Brian Brobbey spielt bei RB Leipzig nur eine untergeordnete Rolle. 18 Minuten im Durchschnitt stand das 19-jährige Sturmtalent in seinen bisherigen 14 Einsätzen auf dem Platz. Eine Situation, mit der auch sein Berater Mino Raiola nicht zufrieden ist, wie er im Interview mit der niederländischen Zeitung ‚NRC‘ zugibt.

„Im Nachhinein kann man sagen, dass es nicht in seinem Interesse ist. Aber das wussten Sie ja vorher nicht“, rechtfertigt sich der Staragent und führt Beispiele an: „Schauen Sie sich Jude Bellingham an, das größte Talent in England, der jetzt bei Borussia Dortmund spielt. Genau wie Haaland. Jung wegzugehen ist nicht unbedingt etwas Schlechtes.“

Im Sommer verließ Brobbey seinen Jugendklub Ajax Amsterdam mit vielen Störgeräuschen in Richtung der Sachsen. Ajax schäumte damals vor Wut, dass sein Offensivjuwel sich gegen eine Verlängerung und für den Wechsel in die Bundesliga entschied.

Eine Entscheidung, mit der Brobbey immer noch nicht gänzlich warm geworden ist. Der 19-Jährige haderte teils öffentlich mit seiner Wahl für Leipzig und schwärmte von seinem Ex-Klub.

„Das Beste, wenn er zurückgeht“

Auch Raiola hat mittlerweile die Zeichen erkannt: „Natürlich fühle ich mich für seine Situation verantwortlich, aber ich bin auch Manns genug zu sagen, dass ich es für das Beste halte, wenn er jetzt zu Ajax zurückgeht. Meine Spieler treffen ihre eigenen Entscheidungen. Ich erzähle die ehrliche Geschichte. Ich sage: Das bedeutet eine Entscheidung für Ajax. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt, und dort, und dort.“

Für Brobbey scheint es auch unter Jesse Marschs Nachfolger Domenico Tedesco weiterhin wenig Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten. Unter dessen Regie wurde der Teenager jeweils erst in den Schlussminuten eingewechselt. Brobbey und Leipzig – die Liaison könnte nach nur wenigen Monaten ihr vorzeitiges Ende finden. Denn dem Vernehmen nach hat auch Ajax Sehnsucht nach dem verlorenen Sohn.