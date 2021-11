„Ajax gibt Vollgas“: Kehrt Leipzigs Brobbey nach Amsterdam zurück?

Bislang wirkt die Liaison zwischen Brian Brobbey und RB Leipzig wie ein Missverständnis. „Manchmal denke ich, dass ich diese Erfahrung einfach durchmachen muss. Ich will das eigentlich nicht, aber wenn es so sein muss, dann muss es so sein“, sagte der 19-jährige Angreifer zuletzt zu seinem Reservistendasein.

Und außerdem: „Ich hatte eine tolle Zeit bei Ajax, eine wirklich tolle Zeit. Ich vermisse diese Zeiten, definitiv.“ Wie passend, dass Ajax Amsterdam sich nun um eine Rückkehr bemühen soll. Aus dem ‚Telegraaf‘-Podcast Kick-off geht sogar hervor, dass der niederländische Rekordmeister „Vollgas“ im Werben um Brobbey gebe. Bis es soweit kommt, ist aber noch ein weiter Weg zu gehen.

Der Sturmtank wurde in der weltberühmten Ajax-Schmiede ausgebildet und spielte 19 Mal für die Profis (sechs Tore). Im Sommer ging der U21-Nationalspieler dann ablösefrei nach Leipzig, wo er allerdings André Silva (26) und Yussuf Poulsen (27) vor der Nase hat. Immerhin: Beim jüngsten 5:0-Sieg beim FC Brügge stand Brobbey erstmals in der Startelf und leistete einen Assist.