„Dann werde ich mit meinem Berater sprechen“: Brobbey hadert & „vermisst“ Ajax-Zeit

Bei Ajax Amsterdam hätten sie gerne mit ihm verlängert, doch Brian Brobbey entschied sich im Sommer für den ablösefreien Wechsel zu RB Leipzig. Bei den Sachsen wartet der 19-Jährige bislang auf seine Startelf- und Torpremiere. Das Sturmtalent trauert wohl auch deshalb seiner Zeit in Amsterdam hinterher.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hatte eine tolle Zeit bei Ajax, eine wirklich tolle Zeit. Zusammen mit meinen Freunden Ryan Gravenberch und Kenneth Taylor“, erklärt Brobbey im Gespräch mit dem ‚Telegraaf‘, „ich vermisse diese Zeiten, definitiv.“

Der 19-Jährige erinnert sich: „Wir wurden mit dem Van zum Klub gebracht, haben trainiert und Spaß gehabt. Am Wochenende haben wir dann gespielt, das war das Highlight der Woche. Man wusste auch immer, dass man spielen wird. Das war schön.“

Stürmer Nummer drei

In Leipzig hat Brobbey diese Gewissheit nicht: „Bei Ajax hatte ich einen Stürmer vor mir, in Leipzig sind es zwei.“ Tatsächlich erhalten unter RB-Trainer Jesse Marsch zurzeit André Silva (25) oder Yussuf Poulsen (27) den Vorzug in der Startelf. Eine frustrierende Situation für Brobbey. „Denn ich weiß, dass ich wichtig sein kann, wenn ich spiele“, erklärt der junge Niederländer.

Noch wird er sich aber wohl gedulden müssen. Brobbey: „Manchmal denke ich, dass ich diese Erfahrung einfach durchmachen muss. Ich will das eigentlich nicht, aber wenn es so sein muss, dann muss es so sein.“

Was passiert im Winter?

Sollte sich an seinem Status bis zum Winter nichts ändern, wäre der 19-Jährige aber offenbar bereit zu handeln: „Der Trainer sagt, dass meine Zeit kommen wird und dass ich weiter an mich glauben muss. Wir werden sehen. Was ich tun werde, wenn sich nichts ändert? Dann werde ich mit meinem Berater (Mino Raiola, Anm. d. Red.) sprechen. So einfach ist das. So oder so werde ich weiter hart trainieren.“

Bis 2025 ist Brobbey, der sich jüngst bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft verletzte, noch an RB gebunden.