Pochettino: „Ich warte auf das richtige Projekt“

Der ehemalige Coach von Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, schaut sich nach einem neuen Arbeitgeber um. Auch einer möglichen Rückkehr in die Premier League steht der Argentinier offen gegenüber: „Ich werde keine Tür schließen. Als ich sehr, sehr jung war, sagte mir mein damaliger Coach Jorge Griffa: ‚Mauricio, der Fußball wird dir den Weg zeigen‘. Und ich warte nun auf ein Projekt, das das richtige ist, das der richtige Weg ist.“ Dies erklärte der Fußballehrer in der Fernsehsendung ‚Monday Night Football‘ auf ‚ESPN‘.

Angesprochen auf seine Entlassung bei Tottenham gab Pochettino zu Protokoll: „Mit einem Jahr Abstand kann ich sagen, dass ich enttäuscht war, mich etwas aufgeregt habe und unglücklich war. Nach fünfeinhalb Jahren bei dem Klub hatte ich eine innige Beziehung zu den Mitarbeitern, den Fans und den Spielern aufgebaut, darüber will ich gar nicht lügen. Aber ich verstehe sehr gut, dass es hier um Fußball geht. In diesem Stadium, zu dieser Zeit, musste der Klub sich verändern. Ich will mich nicht über den Klub oder die Entscheidung von Daniel Levy beschweren. Alles was ich machen kann, ist sie zu unterstützen, denn wir haben immer noch eine sehr gute Beziehung.“