M’gladbach: Friedrich-Zukunft offen

Zwischen Marvin Friedrich und Borussia Mönchengladbach haben noch keine Gespräche über eine Ausdehnung des 2026 auslaufenden Vertrags stattgefunden. Auf die Frage, ob der 29-Jährige schon mit dem Klub im Austausch sei, antwortet Friedrich gegenüber der ‚Rheinischen Post‘: „Nein, noch beschäftige ich mich gar nicht damit. Im Fußball geht letztlich alles so schnell. Ich lege den Fokus erst mal darauf, weiterhin meine Spiele zu machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt kam der Innenverteidiger bei den Fohlen immer mehr zum Zug und bestritt sieben der vergangenen acht Pflichtspiele über die volle Distanz. „Ich kann nur das beeinflussen, was ich auf den Platz bringe. Ich will natürlich spielen und mich dementsprechend im Training anbieten und hoffe dann, dass der Trainer das sieht und mir auch Chancen gibt weiterhin. Alles ist letztlich abhängig von den Leistungen. Dann wird man sehen, was nächstes Jahr passiert“, ordnet der gebürtige Kasseler in Bezug auf eine mögliche Verlängerung ein.