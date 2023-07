Besiktas verpflichtet Rebic

Ante Rebic setzt seine Karriere in der Türkei fort. Der 29-Jährige wechselt vom AC Mailand zu Besiktas und unterschreibt dort nach offiziellen Klubangaben für zwei Jahre.

Rebic bricht seine Zelte in Italien nach vier Jahren ab. Für die Rossoneri stand der Kroate 129 Mal auf dem Rasen und war in seinen Einsätzen an 46 Treffern direkt beteiligt (29 Tore, 17 Vorlagen). 2022 gewann der ehemalige Frankfurter mit den Mailändern die italienische Meisterschaft.

Besiktas kündigt Rebic-Deal an