Mainz: Neue Details zum Sieb-Deal

Beim designierten neuen Klub von Armindo Sieb handelt es sich tatsächlich um Mainz 05. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchten die Rheinhessen den 21-Jährigen per Leihe verpflichten und sich eine Kaufoption in den Kontrakt schreiben lassen. Aktuell steht der Angreifer bei Zweitligist Greuther Fürth unter Vertrag, wurde aber von den Kleeblättern bereits für Gespräche mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber freigestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Bayern München besitzt eine Rückkaufklausel für seinen ehemaligen Spieler. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 1,5 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass der Rekordmeister diese aktiviert und Sieb anschließend an die Mainzer abgibt. Dort fahndet man nach einem potenziellen Ersatz für Brajan Gruda (20), der von einigen Topklubs im In- und Ausland umworben wird. Der aktuelle U21-Nationalspieler Sieb würde in das gesuchte Schema passen.