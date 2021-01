Freiburg verleiht Itter

Gian-Luca Itter wird für die restliche Saison Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln. Wie der SC Freiburg mitteilt, wird der 22-jährige Linksverteidiger an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. In der Bundesliga kam Itter während dieser Saison für den SCF noch nicht zum Einsatz.

„Luca ist ein sehr veranlagter Spieler, der sich mit einer vorbildlichen Einstellung einbringt. Momentan können wir ihm auf seiner Position allerdings nicht die Einsatzzeiten bieten, die er für seine weitere Entwicklung benötigt“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, „nach intensiver interner Abwägung sind wir sicher, mit der Leihe nach Fürth eine gute Lösung gefunden zu haben und wünschen Luca mit der Spielvereinigung viel Erfolg im Aufstiegskampf. “