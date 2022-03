Bundesligisten an Skarke interessiert

Tim Skarke von Darmstadt 98 weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Laut ‚hr-sport‘ haben auch Bundesligisten beim Offensivspieler angeklopft. Die Lilien würden den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt gerne ausdehnen.

„Das erste Angebot haben wir abgelehnt. Die Verhandlungen gehen jetzt los“, so der 25-Jährige über die Gespräche hinsichtlich einer Vertragsverlängerung. 2019 war Skarke vom 1. FC Heidenheim für eine Ablöse von 100.000 Euro gekommen. Seitdem stand er in 74 Spielen für Darmstadt auf dem Feld, in denen er zehn Treffer erzielte und sieben weitere vorbereitete.