Neuer Vertrag für Wolves-Talent Campbell

Chem Campbell wird für seine gute Entwicklung im Trikot der Wolverhampton Wanderers belohnt. Der Premier League-Klub verkündet die Verlängerung mit dem 19-jährigen Sturmtalent. Der Waliser unterschreibt einen Vierjahresvertrag samt Option auf eine fünfte Spielzeit.

Campbell stammt aus der Jugend der Wolves und gab in der vergangenen Saison sein Premier League-Debüt. In der laufenden Spielzeit stand er bereits viermal im englischen Oberhaus auf dem Platz.

Congratulations on your new deal, Chem!



🐺✍️