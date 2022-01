Mainz 05: Niakhaté in Isolation

Mainz 05 muss mindestens beim Rückrundenstart bei RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) auf Moussa Niakhaté verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde der Kapitän positiv auf Corona getestet, weshalb er sich in häusliche Isolation begab. Niakhaté ist symptomfrei. Wie lange er isoliert bleiben muss, ist noch nicht bekannt.

In der Hinrunde führte der 25-jährige Innenverteidiger die äußerst stabile Mainzer Abwehr (nur 17 Gegentore) an und schaffte es so in die FT-Topelf der Hinrunde.