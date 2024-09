Skarke verlängert bei Union

Tim Skarke wird in naher Zukunft seinen Vertrag bei Union Berlin verlängern. ‚Sky‘ berichtet, dass der 28-jährige Flügelspieler „zeitnah“ einen langfristigen Kontrakt bei den Köpenickern unterschreibt. In der laufenden Saison ist Skarke nach vier Kurzeinsätzen noch ohne Torbeteiligung. In der vergangenen Saison machte Skarke während seiner Leihe zu Ex-Klub SV Darmstadt 98 trotz des Abstiegs der Lilien mit acht Toren und zwei Assists auf sich aufmerksam.

Update (16:00 Uhr): Inzwischen verkündet der Bundesligist die Verlängerung offiziell.

Insbesondere Mainz 05 buhlte um die Dienste des gebürtigen Heidenheimers, der mit einem Preisschild von 2,5 Millionen Euro versehen wurde. Union-Coach Bo Svensson wollte Skarke jedoch unbedingt halten und schob einem Verkauf den Riegel vor. Mit der baldigen Unterschrift folgt der nächste Vertrauensbeweis.